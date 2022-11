Reportagem multimédia do Expresso vence Prémio Jornalismo em Saúde na categoria “Jornalismo Digital”

A reportagem multimédia do Expresso “Ou durmo ou morro”, publicada em abril de 2019, venceu o “Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas – Jornalismo em Saúde” na categoria “Jornalismo Digital”.

O trabalho, da autoria da jornalista Helena Bento (com fotografia de Tiago Miranda, vídeo de André Godinho, som de José Quintino, edição multimédia de João Duarte, infografia de Carlos Esteves, webdesign de João Melancia e de Tiago Santos e desenvolvimento web de Maria Romero, com coordenação editorial de Joana Beleza e Germano Oliveira), é sobre a insónia, um problema de saúde pública em Portugal que afeta milhares de pessoas. De acordo com a Associação Portuguesa do Sono, 10% da população portuguesa tem insónia crónica e 30% da das pessoas já tiveram uma insónia na sua vida.

Foram também distinguidas as jornalistas Catarina Gomes, pelo trabalho “O que eles deixaram no manicómio”, publicado no Público (na categoria Imprensa e também com o Grande Prémio Apifarma/Clube de Jornalistas), Catarina Marques, jornalista da SIC, na categoria Televisão, com o trabalho “No Coração do Hospital”, e Isabel Meira, jornalista da Antena 2 (“Voando sobre um ninho de estigmas”, categoria Rádio). Maria Pimentel Valente, licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi distinguida na categoria Universitário Revelação com o trabalho “Muito riso, muito siso”.

A cerimónia de entrega dos prémios foi adiada devido à pandemia de covid-19. A data e o local da cerimónia “serão anunciados oportunamente”, lê-se na nota que anuncia os prémios.