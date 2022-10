Expresso foi quem mais cresceu em março

O Expresso.pt foi o site que mais cresceu em termos absolutos no mês de março, revelam os dados divulgados pelo NetAudience da Marktest. Em março de 2020, o site atingiu quase 3,5 milhões de visitantes únicos, o que revela um crescimento de 1,3 milhões face a fevereiro deste ano. Este é o maior crescimento absoluto entre todos os sites de informação. O crescimento é também visível no homólogo anual onde o Expresso ocupa a terceira posição nacional.

A fidelidade dos leitores à informação do Expresso reflete-se também nas assinaturas digitais. O jornal mais vendido em Portugal continua a ver o seu número de assinantes a crescer: em março suplantaram os 33 mil. Um crescimento também visível na banca onde a procura do jornal ao sábado tem crescido permitindo valores de circulação total paga perto dos 100 mil exemplares.

De recordar que em 2019 o Expresso manteve a sua posição de jornal mais vendido em Portugal, com uma média de mais de 84 mil exemplares vendidos em papel e digital, segundo os dados revelados pela APCT. O Expresso confirmou assim a posição cimeira entre todos os títulos de informação geral (diários ou semanários, jornais ou revistas), alcançada no início de 2017, cumprindo mais de três anos de liderança consecutiva.

O Expresso pode ser adquirido nos locais de venda habituais, incluindo supermercados e postos de abastecimento. Além disso, possui um serviço de entrega em casa, disponível através do número de telefone 21469 88 01 ou do email apoio.cliente.ip@impresa.pt . Além disso, o Expresso está também disponível através de assinatura digital, através da Loja Impresa (https://lojaimpresa.pt/assinaturas/expresso) Saiba os pontos de venda no jornal EXPRESSO aqui: https://expresso.pt/coronavirus/2020-03-20-Saiba-onde-comprar-o-Expresso-durante-o-Estado-de-Emergencia