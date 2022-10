Operação "Ice Cream": PJ apreende mais de duas toneladas de cocaína

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira, desencadeou, nos últimos dias, uma operação policial de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes, designada por Operação "Ice Cream".

No decurso desta operação foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína e detidos três homens, com idades compreendidas entre os 34 e os 50 anos, fortemente indiciados de integrarem uma organização criminosa transnacional, dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, através da via marítima.

Em comunicado, a Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes explica que esta ação foi o culminar de uma investigação de âmbito internacional, desenvolvida pela Polícia Judiciária durante vários meses e que contou com a colaboração da Policia Federal do Brasil.