Covid-19. "Os hospitais têm que sair à rua"

De volta à plataforma digital do Facebook do Expresso, o segundo debate do ciclo de conferências "A importância de sermos tratados em casa" reuniu quatro especialistas para discutirem como o tratamento domiciliário dos doentes que não sofrem de Covid-19 pode continuar inalterado, mesmo em tempos de pandemia.

Delfim Rodrigues (vice-presidente da APAH e coordenador nacional do Programa de Hospitalização Domiciliária nos hospitais do SNS), Rita Nortadas (médica coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital Garcia da Horta), Franklim Ramos (presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho - ULSAM) e Helena Farinha, (coordenadora dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Egas Moniz e secretária da Ordem dos Farmacêuticos ) foram os convidados numa conversa novamente conduzida pelo jornalista da SIC, João Moleira. Conheça as grandes conclusões do debate.

População com mais riscos

3,9 milhões de portugueses padecem de uma doença crónica e acima de 50% têm mais de uma doença, segundo dados do Instituto Ricardo Jorge

É um problema de saúde pública e económica que agora oferece ainda mais desafios

A população acima dos 65 anos é a mais afetada mas é uma falácia pensar que a doença crónica é um exclusivo desta faixa etária

"Aparecem cada vez mais na população jovem", revela Delfim Rodrigues. " Se não mudarmos o nosso estilo de vida e não nos focarmos mais na prevenção da doença, corremos o risco de ser a primeira geração da história que viverá menos que os seus pais e avós"

Acompanhamento acautelado

Os doentes têm que cumprir "requisitos muito bem definidos", avança Rita Nortadas

A monitorização tem que ser diária e deve ser feito com recurso às tecnologias que melhorem a eficácia do acompanhamento

"Nas nossas consultas estamos a tentar identificar grupos de risco porque a urgência era a porta de entrada mais comum"

"Os primeiros dez dias de infeção são críticos", explica a clínica. "São os que nos dão a segurança que tudo está bem e que não será necessário trazê-los de volta ao hospital". Por outras palavras, "os hospitais têm que sair à rua"

Impacto do Covid-19

Dito de forma simples, a pandemia obrigou as unidades de saúde a separar os seus cuidados entre "covid" e "não-covid" e os serviços de acompanhamento domiciliário não foram exceção

"Temos que reduzir o acesso à urgência", atira Franklim Ramos

"O Covid veio condicionar-nos pela positiva. Obrigou a aumentar a capacidade de resposta em termos de recursos humanos e materiais", confessa Rita Nortadas

É necessário criar alternativas que não impliquem que os doentes fiquem abandonados como resultado do receio em consultar os serviços de saúde

Vantagens

"Os doentes têm uma qualidade de vida que não tinham há uns anos. É um método altamente provado, muito eficaz", defende Franklim Ramos

Há um consenso generalizado que o tratamento domiciliário resulta em tempos de internamento menores, diminuição de custos e numa melhoria dos índices de saúde

O responsável pela ULSAM conta que a sua unidade acompanha 100 doentes, com o objetivo de chegar a 300. E não vê razões pelas quais a experiência não possa ser replicada por todo o país

Sinergias para integrar

Uma colaboração mais estreita entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos é vista com essencial para o sucesso da resposta para o tratamento em casa

Existe "uma necessidade de integração de todos os players do sector", que juntem "competências diversas e profissionais diversos", aponta Helena Farinha

"O modelo de gestão de saúde integrado é fundamental", refere Franklim Ramos."

Para Rita Nortadas "é fundamental esta ligação entre os nossos médicos de família e os médicos hospitalares das diferentes especialidades"

Impacto farmacêutico

O sector já tem vindo a conduzir iniciativas de proximidade que ajudaram a responder ao Covid-19 e são um elemento importante dos planos de acompanhamento

"Temos que otimizar a utilização do medicamento e das tecnologias de saúde", lembra Helena Farinha, que fala do exemplo de muitos hospitais que se reorganizaram "para fornecer farmacêutica para mais tempo"

Quando vivemos numa altura em que "os doentes são cada vez mais polimedicados", o farmacêutico "tem um papel fundamental, sobretudo nas áreas mais rurais", garante Franklim Ramos

Acompanhe o próximo debate do ciclo "A importância de sermos tratados em casa" em direto no Facebook do Expresso e aproveite para saber tudo sobre as grandes conclusões de cada conferência no site do jornal Expresso