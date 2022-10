Covid-19: “As grandes batalhas só são dadas aos grandes guerreiros”

Em sua casa ou no seu local de trabalho, mas à distância de uma câmara para discutir um tópico que pode ser essencial para lidar com a pandemia do Covid-19. Assim foi o primeiro debate do ciclo de conferências digital "A importância de sermos tratados em casa", que teve como palco o Facebook do Expresso.

A discussão teve como tema o "Tratamento domiciliário em doentes com COVID-19 – que recomendações?", e contou com a presença de Delfim Rodrigues, vice-presidente da APAH e Coordenador Nacional do Programa de hospitalização domiciliária nos hospitais do SNS; António Carvalho, médico Internista do Hospital de São Francisco Xavier; e Pedro Palma Martins, médico Infecciologista do Hospital de São João. E estas foram as principais conclusões da conversa.

Mudança de paradigma

"Temos que nos habituar a olhar para a saúde como um dos pilares fundamentais de sustentabilidade", garante Delfim Rodrigues

As pandemias trouxeram sempre mudanças profundas em todos os ramos da sociedade e esta não está a ser exceção

As casas podem (e devem) também aliviar o SNS

Libertar camas

Colocar mais pessoas em internamento nas suas casas permite aliviar os serviços de saúde

A opção liberta camas que podem ser fulcrais para a fase de mitigação que vivemos e para lidar com a agudização crescente de casos

"O reforço da hospitalização domiciliária é algo de positivo", aponta Pedro Palma Martins

Condições para tratamento domiciliário

Fazer a recuperação em casa implica cumprir determinados critérios e obriga os responsáveis a perceber se as pessoas têm as condições domésticas necessárias

"Tem sido muito importante a gestão das condições de isolamento em casa", conta António de Carvalho. "Está a haver uma excelente resposta, estamos a fornecer material para os familiares que estão a cuidar desses pacientes", avança o médico

Neste momento estão 1361 doentes em casa, confirmados com infeção e seguidos de acordo com as normas da OMS

Acompanhamento dos doentes

O aumento do número de doentes em tratamento domiciliário obrigou a reforçar a capacidade de acompanhamento à distância por parte dos médicos

"À medida que os casos foram aumentando, tivemos que criar um apoio de teleconsulta com companhamento ativo e regular", diz Pedro Palma Martins, enquanto António de Carvalho defende que "os doentes não se sentem abandonados, antes pelo contrário"

A telemedicina e as teleconsultas fazem agora mais parte das rotinas dos médicos

O internamento em casa implica também um maior envolvimento dos cuidados de saúde primários. "As grandes batalhas só são dadas aos grandes guerreiros", atira Delfim Rodrigues

Testes

Reforçar os testes sem entrar nos hospitais pode ser também uma das vantagens do internamento domiciliário

"Estamos agora em processo de adaptação e a criar um circuito próprio, para que os doentes possam aparecer no seu veículo para fazer o teste, sem contacto", explica Pedro Palma Martins

Expandir a possibilidade de testar é visto como um passo fundamental para o combate à epidemia

