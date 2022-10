Covid-19. Baltazar Nunes, epidemiologista do Ricardo Jorge: “Vamos ter de manter o distanciamento até haver vacina”

Todos os dias, a meio da tarde, Baltazar Nunes recebe da Direção-Geral da Saúde (DGS) a base de dados com informação detalhada sobre os novos casos de covid-19. O coordenador da unidade de investigação epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) tem estatísticos, matemáticos, epidemiologistas, físicos computacionais e sociólogos a trabalhar esses dados para atualizar diariamente a curva epidémica, perceber a velocidade do vírus e enviar as conclusões ao Governo. “A mensagem mais importante é que estamos a aplanar a curva”, sublinha. Mas até haver vacina, teremos de fazer quarentenas cíclicas e manter o distanciamento em relação aos idosos para evitar uma segunda onda de contágio “com crescimento exponencial”.

Que apoio estão a dar à DGS?

Além de termos ajudado a elaborar o plano de resposta à epidemia e trabalharmos na vigilância da mortalidade, fazemos os estudos epidemio­lógicos. Todos os dias, desde 14 de março, recebemos da DGS a base de dados para desenhar a curva epidémica tendo em conta o dia de início dos sintomas de cada pessoa. Tudo isto para poder medir de forma correta a velocidade de transmissão da doença.

