A pandemia do isolamento. Histórias de amor em tempos de cólera

Março de 2020 ficará assinalado como o mês em que, só na Europa, mais de 100 milhões de pessoas se recolheram em casa por tempo indeterminado. A palavra ‘confinamento’ entrou no nosso léxico, engolindo num vórtice hábitos e gestos que, até então, pensávamos serem imutáveis. Afastados do espaço público, o recinto confinado da casa tornou-se então o mundo onde tudo acontece em simultâneo. Mais sozinhos do que nunca, mais acompanhados do que nunca, enfrentamos os nossos medos com coragem, suspensos na pandemia que corre veloz e nos obriga abruptamente a uma reflexão sobre o nosso modo de vida e os nossos afetos.

Na consciência de que qualquer um de nós pode ser portador de um vírus letal, no medo que cada um sente por poder ser vítima e transmissor da covid-19, um outro tipo de amor ganha uma nova dimensão, apertando laços. Pela primeira vez aprendemos que o amor que sentimos por aqueles que cuidaram de nós não pode ser vivido em proximidade e que temos de deixar sozinhos os pais, os avós, os irmãos, num momento de maior vulnerabilidade. Nesse afastamento alimentamos a esperança de os salvar.

