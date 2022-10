José Lourenço, epidemiologista computacional: “Não estamos habituados a fazer ciência por necessidade”

Para um epidemiologista e especialista em doenças infecciosas, este é um momento único?

É, com certeza. Trata-se de uma situação prevista e estudada em teoria pela comunidade científica um número quase infinito de vezes, mas cuja realidade é sempre mais complicada do que o previsto. Mas não diria que é um momento único em termos de produção científica. A comunidade está numa correria para perceber os fatores que nos levaram a esta situação, os que a mantêm e os que possivelmente nos podem ajudam a sair dela. Mas o que é produzido segue as regras de sempre: a ciência evolui sobre um processo de análise, proposta, aceitação ou rejeição, regresso ao primeiro passo e repetir. O verdadeiro desafio vejo-o mais do lado humano do que do profissional.

