Covid-19: O que soubemos esta semana sobre o vírus

As conclusões são preliminares e ainda muito recentes. Investigadores do King’s College de Londres estão a trabalhar com 1,5 milhões de utilizadores britânicos de uma aplicação para telemóvel, a Covid Symptom Tracker, em que os voluntários vão reportando os seus próprios sintomas ao longo do tempo. Os dados iniciais, com base em informações prestadas entre 24 e 29 de março por 400 mil pessoas — foram já de si reveladores. Dos utilizadores que responderam, 1702 tinham feito o teste da covid-19. Desses, 579 estavam positivos e 1123 negativos. Nos casos que deram positivo, 59% dos doentes tinham reportado que perderam o olfato e o paladar. O coordenador da investigação explicou que “quando combinadas com outros sintomas, as pessoas com perda de olfato e de paladar parecem ter três vezes mais probabilidades de ter contraído covid-19”. A equipa concluiu que, a confirmar-se essa taxa de probabilidade, 50 mil das 400 mil pessoas que relataram os seus sintomas através da aplicação deverão estar infetadas.

A posição até agora assumida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é para que o uso de máscara seja limitado aos médicos, enfermeiros e aos próprios doentes da covid-19, deixando de fora a população em geral. Mas os sinais em sentido contrário vão sendo reforçados. Há uma semana a prestigiada revista americana “Science” publicou uma entrevista com George Gao, diretor-geral do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, que integrou a primeira equipa que isolou e fez a sequência do coronavírus. Nessa entrevista, Gao disse: “O grande erro nos EUA e na Europa, na minha opinião, é que as pessoas não estão a usar máscaras. Este vírus é transmitido por gotículas e por contacto próximo. As gotículas desempenham um papel muito importante — temos de usar máscara, porque quando falamos há sempre gotículas a sair da boca. Muitas pessoas têm infeções assintomáticas ou pré-sintomáticas. Se essas pessoas usarem máscaras, isso pode impedir que gotículas com vírus escapem e infetem outras pessoas.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.