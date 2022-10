Covid-19: Investigadores portugueses desenvolvem testes de imunidade

Tão importante como saber se alguém está infetado com o novo coronavírus é perceber quantas pessoas de um determinado grupo, região ou país já tiveram contacto com o SARS-CoV-2 e ganharam imunidade. Uma vez que muitos acabam por não desenvolver qualquer sinal da doença, os testes de deteção de anticorpos, que se formam após a infeção, são a única forma de saber quem está imune, ou seja quem pode passar incólume ou quase se tiver novo contacto com o vírus e não infetar terceiros. O controlo de riscos e o regresso à normalidade dependem muito desta variável. E é nesta vertente que centros de investigação portugueses já estão a trabalhar.

É o caso do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa, do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET) que estão a desenvolver em conjunto testes serológicos que permitam precisamente avaliar a imunidade da população. Se a investigação avançar ao ritmo esperado, sem contratempos, é possível que dentro de “duas a três semanas tenhamos as provas de conceito, isto é um modelo que nos permita dizer com segurança que funciona e que permite tirar conclusões para este fim específico, e a partir daí começar a produzir em massa”, antecipa a diretora do IMM, Maria Manuel Mota.

