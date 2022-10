Daniel Christian Wahl, biólogo: "O ‘normal’ a que ansiamos voltar não é 'normal'"

A atual crise "está a mostrar-nos como é frágil o castelo de cartas da economia global que está a matar o planeta", diz Daniel Christian Wahl. Este biólogo e influente pensador, que se dedica à conservação do equilíbrio do ecossistema terrestre, defende a necessidade de um novo paradigma, assente "no reforço da resiliência comunitária através de economias biorregionais", para fazer frente à crise climática e à atual pandemia. Esta quinta-feira, às 15h, exporá as suas ideias numa conferência em 'live streaming' na Culturgest. Para já lembra que "o ‘normal’ a que ansiamos voltar não é 'normal'".

