Teste ao sangue ajuda a detetar 50 tipos de cancro

Uma grande dificuldade no tratamento do cancro é que muitas vezes só é diagnosticado numa fase tardia, quando é muito mais difícil tratá-lo. Um teste desenvolvido por cientistas do Dana Farber Cancer Institute, parte da Harvard Medical School, visa ajudar a superar essa dificuldade. Com uma simples análise ao sangue, poderão ser detetados vários tipos de cancro, com uma taxa de falsos positivos (isto é, de diagnósticos positivos de cancro que se vêm a revelar falsos) abaixo de um por cento.

O teste utiliza um programa de inteligência artificial desenvolvido com base em milhares de casos de pessoas com e sem cancro. Esse programa analisa um tipo de ADN, o ADN livre, largado por tumores e que circula no sangue. O seu objeto específico de atenção são determinadas alterações químicas no ADN chamadas padrões de metilação.

Segundo o estudo agora publicado na revista "Annals of Oncology", o teste é particularmente eficaz a detetar cancro em estádios avançados. No caso do cancro do pâncreas, um daqueles em que a deteção muitas vezes acontece demasiado tarde, mesmo no estádio I 63 por cento dos casos foram detetados. No IV, chegaram a 100 por cento.

Para outros cancros, a taxas eram diferentes. Em termos gerais, para os cancros mais comuns e mais fatais a percentagem foi de 67,3 por cento, superior à média para os cinquenta cancros analisados, que foi de 43,9 por cento. O teste ajuda igualmente a identificar em que tecido tem origem o cancro, ou seja, o tipo de cancro que está em causa.

Há quem critique alegadas falhas no teste, incluindo um controlo inadequado da população estudada e estudos de validação deficientes. Os próprios autores reconhecem que são necessários mais estudos clínicos. Mas as notícias parecem ser promissoras, sobretudo no caso de se conseguir aumentar a eficácia do teste nos estádios iniciais da doença.