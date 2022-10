Inspetores do SEF detidos por suspeitas de homicídio: “Não se precipitem a julgar homens que prestam um serviço épico ao nosso país”

O advogado de dois dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) suspeitos de terem assassinado um imigrante ucraniano apela aos portugueses para não fazerem juízos de valor precipitados sobre o que se passou no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa há duas semanas. "Não se precipitem a julgar homens que prestam um serviço épico, heróico, ao nosso país no controlo de fronteiras sem terem condições para isso, nesta altura crítica", diz ao Expresso João Pinto Germano.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler