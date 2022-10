Há neve no interior e estradas cortadas na Serra da Estrela e no distrito de Viseu [com vídeos]

Há registo de queda de neve nas últimas horas em vários locais do interior norte e centro de Portugal, incluindo cidades como Viseu, Vila Real e Bragança. As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão cortadas na manhã desta terça-feira devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, às 9h a circulação rodoviária está proibida nos troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro, Sabugueiro/Cruzamento de Gouveia, Sabugueiro/Penhas Douradas/Manteigas e Manteigas Piornos.

À mesma hora, só se mantinham abertos os troços Covilhã/Piornos e Seia/Sabugeiro.

A queda de neve durante a noite provocou ainda o corte de duas estradas nacionais em dois concelhos a norte do distrito de Viseu, disse à agência Lusa o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS).

"Em Cinfães, a Estrada Nacional (EN)321 está cortada na zona de Tendais e, em Resende, a EN 553 encontra-se cortada à circulação em São Cristóvão, na freguesia de Felgueiras", explicou a fonte.

Segundo a mesma fonte, as estradas estão cortadas desde as 8h52.

No distrito de Castelo Branco, há condicionamento na Estrada Nacional 18, na zona de Alpedrinha (Fundão) e na A23, na zona dos túneis da Gardunha, sendo que a circulação se faz apenas por uma faixa de rodagem em cada sentido.

Aviso amarelo

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão sob aviso amarelo devido à queda de neve, entre as 12h desta terça-feira e as 0h de quarta-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, devido à queda de neve acima dos 1.600 metros, são previstas perturbações nestes dois distritos, como, por exemplo, "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores devido à acumulação de neve" e ainda "abastecimentos locais prejudicados".

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê "períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser intensos e acompanhados de trovoadas a partir da tarde, que serão sob a forma de neve acima de 700/900 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para 1.200/1.400 metros ao longo do dia.