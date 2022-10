Três inspetores do SEF detidos por suspeitas de homicídio de imigrante

Três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foram detidos esta segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de homicídio de um imigrante ucraniano.

De acordo com a PJ, os inspetores, de 42, 43 e 47 anos, são alegadamente responsáveis pela morte de um homem de nacionalidade ucraniana, de 40 anos, que tentara entrar, ilegalmente, por via aérea, em território nacional, a 10 de março. "Os factos foram cometidos nas instalações do Centro de Instalação Temporária, no aeroporto de Lisboa, no passado dia 12, após a vítima ter supostamente provocado alguns distúrbios no local", garante a a PJ.

Em comunicado, o SEF, confirma que, a 12 de março, ocorreu no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto de Lisboa o óbito de um cidadão estrangeiro, tendo sido de imediato, no próprio dia, ao DIAP de Lisboa. A ocorrência foi também comunicada à Inspeção Geral da Administração Interna.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão decretadas as medidas de coação processual adequadas.

Entretanto, o diretor e o subdiretor da direção de Fronteiras de Lisboa do SEF cessaram funções com efeitos a partir de hoje.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) revela que o ministro Eduardo Cabrita determinou à Inspeção Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito à Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF (aeroporto de Lisboa), designadamente ao funcionamento do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) daquele aeroporto.

O MAI determinou igualmente a abertura de processos disciplinares ao diretor e subdiretor de Fronteiras de Lisboa, cujas comissões de serviço foram hoje cessadas, ao Coordenador do EECIT, bem como a todos os envolvidos nos factos relativos ao falecimento de um cidadão estrangeiro naquelas instalações.