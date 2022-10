PJ detém quatro homens suspeitos de homicídio em Oeiras

Quatro homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) no concelho de Oeiras, fortemente indiciados de um crime de homicídio qualificado em coautoria, devido a uma desavença, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram na sexta-feira passada, na via pública, no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa), quando os presumíveis autores agrediram a vítima e lhe desferiram um golpe de arma branca, que lhe provocou a morte.

A agressão decorreu na sequência de uma desavença anterior mantida por um dos elementos do grupo com a vítima, um homem de 27 anos.

O homem foi atingido no tórax e acabou por morrer no local, de onde os autores do crime fugiram.

Um dos detidos foi já presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

Os restantes serão hoje presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitos às medidas de coação processual tidas por adequadas.