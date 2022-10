Covid 19. Direção geral manda para casa "contactos próximos" de guarda infetado. Guardas negam

"Isolamento? eu estive em contacto com o meu colega infetado e estou aqui, a trabalhar- Eu e outros colegas. Ninguém foi mandado para casa." A revelação é de um guarda prisional da cadeia de Custóias onde se registou o primeiro caso de um guarda infetado com covid 19. Contactada pelo Expresso, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais diz que foram identificados os "contactos próximos" do profissional infetado que foram mandados para casa para "isolamento profilático". Uma fonte oficial não quis revelar quantos guardas ou funcionários da cadeia foram colocados em quarentena.

O guarda contactado pelo Expresso, que não quer ser identificado, diz que há três reclusos que tiveram contacto com o guarda infetado e estão a pedir para fazer os testes. "Estão na enfermaria a reclamar.". A fonte da DGRSP diz que nenhum recluso foi isolado dos outros porque "ninguém apresentou sintomas". Custóias é uma das cadeias onde há uma ala para isolar casos suspeitos e onde foi construído um hospital de campanha para tratar reclusos infetados.

O guarda prisional trabalhou até segunda feira desta semana e devia ter voltado ao serviço na quinta. Mas disse estar doente, sujeitou-se ao teste, e ontem, sábado, ficou a saber que tem covid 19. Este guarda costumava trabalhar em diligências externas (transporte de reclusos) mas desde que o estado de emergência foi decretado e as saídas de reclusos foram impedidas, passou a ajudar no refeitório e na receção de encomendas para os reclusos. Como o vírus tem um período de incubação sem sintomas, é possível que o guarda tenha contagiado colegas ou reclusos.

Há já três casos de infeção do novo coronavírus nas prisões: uma mulher que foi detida quando tentava entrar pela fronteia de Caia com um quilo de cocaína escondida no corpo, uma auxiliar de ação médica do hospital-prisão de Caxias e, agora, um guarda.