Covid-19: já há três infetados nas cadeias portuguesas. Guarda pode ter contagiado colegas e reclusos

A covid-19 já chegou às cadeias portuguesas, infetando três pessoas: uma reclusa brasileira que foi detida quando tentava entrar em Portugal com um quilo de cocaína, um guarda prisional e uma auxiliar de ação médica. A reclusa está internada em isolamento na enfermaria do hospital prisional de Caxias. O guarda, que segundo o sindicato dos guardas prisionais tem 60 anos e presta serviço na cadeia de Custóias, está em casa em regime de quarentena. No terceiro caso, a mulher também estará em casa, em quarentena.

O guarda trabalhou até terça-feira. Na quinta-feira regressava ao serviço, mas como já se sentia doente ficou de baixa. Só soube que estava doente com covid-19 este sábado. Isto é, poderá ter infetado colegas e reclusos, porque o vírus tem um período de incubação em que não há sintomas da doença. O Expresso contactou os serviços prisionais, que dizem já ter falado com os organismos "de saúde pública" para saber que procedimentos adotar. Quer os guardas quer outros funcionários que interagiram com este guarda prisional terão de ficar de quarentena. Os reclusos que possam ter tido contacto também terão de ficar de quarentena num espaço próprio.

Estes três casos são, pelo menos para já, os primeiros positivos entre uma população de 12.700 reclusos e mais de seis mil guardas e outros funcionários.

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais vai montar hospitais de campanha em quatro cadeias: Caxias, Linhó (Sintra), Coimbra e Custóias (Porto). 17 reclusos que estavam em alas disciplinares de Paços de Ferreira e do Linhó, em Sintra, foram transferidos para a cadeia de Monsanto, a única de alta segurança do país, para arranjar espaço para pôr de quarentena detidos suspeitos de terem contraído covid-19.

Numa resposta enviada esta semana ao Expresso, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais diz que o plano de contingência para a covid-19 "tem estado a ser atualizado" e que "entre as principais medidas" destacam-se a intensificação da limpeza e higienização dos diferentes espaços prisionais e a criação de "um grupo de crise em contacto permanente com o diretor-geral", garantindo que em qualquer momento estas medidas poderão ser objeto de alteração.

Em declarações à SIC, o diretor dos serviços prisionais, Rómulo Mateus, sugeriu como medida "de higiene e segurança" que os 1.500 reclusos que estão em regime de saídas precárias, os mais idosos e os mais frágeis em termos de saúde possam passar ao regime de prisão domiciliária. O Ministério da Justiça, em comunicado, garante estar a acompanhar "com particular atenção a situação que se vive nas prisões portuguesas, face aos riscos específicos decorrentes da emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID 19 e ponderará criteriosamente a recomendação da senhora Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, assim como de outras autoridades nacionais, na avaliação que fará, muito em breve, das medidas tomadas em execução da declaração do estado de emergência".