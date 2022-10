PSP está a mandar parar condutores que querem viajar de Lisboa para o sul. E no Porto há vários check-points

Há uma fila de automóveis oriundos de Lisboa parados na direção da Ponte 25 de Abril. A PSP montou uma operação stop nos acessos à ligação com o sul do país e está a mandar para trás os automobilistas que não apresentem motivos válidos para viajar. "Quem for simplesmente passear está a ser mandado para trás", admite uma fonte policial.

As praias da Costa de Caparica estão interditas desde o final desta semana, para demover as pessoas que moram em Lisboa e nos arredores de se deslocarem para passear nas praias.

No Porto, a PSP montou postos de controlo em vários pontos da cidade: Areosa, Freixo, rotunda Cantor Zeca Afonso, Bessa e praça Gonçalves Zarco. Estes são pontos usados para sair da cidade e a polícia está a aconselhar a voltar para trás quem esteja simplesmente a passear.

Ao mesmo tempo, a polícia municipal está presente junto a alguns locais habitualmente procurados pelos portuenses em dias de sol e lazer, como o Parque da Cidade. "Algumas pessoas vão entrando e nós não podemos proibir, mas estamos a aqui para mostrar que estamos atentos e para tentar dissuadir agrupamentos", diz um agente ao Expresso, enquanto segue o movimento numa das entradas. "E também há um drone que passa e aconselha as pessoas a ficarem em casa", acrescenta.

"Não podemos é estar em todas as entradas nem em todo o lado porque a cidade é grande", comenta.

Contactada pelo Expresso, a Câmara do Porto confirma que a PSP está a controlar os acessos nas zonas de acesso à cidade, em articulação com a Polícia Municipal " e tudo está a correr muito bem". "Os portuenses são exemplares", acrescenta a autarquia, referindo que os drones estão a ser utilizados para passar a mensagem do isolamento social na Foz, junto ao mar.

Descendo a Avenida da Boavista, até ao mar, há algumas pessoas a caminhar com crianças ou animais. Junto à Rotunda da Anémona, já em Matosinhos, há dois agentes de mota atentos à praia, que tem os acessos vedados e está vazia.

Segundo o decreto lei aprovado pelo Governo, desde que foi decretado o estado de emergência, os passeios são autorizados desde que sejam feitos perto da área de residência das pessoas. O Ministério da Administração Interna já avisou que não vai permitir viagens para visitar a família durante a Páscoa, que este ano ano se celebra a 12 de abril.

