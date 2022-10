Guerra ao novo coronavírus: tudo o que falta a quem está na linha da frente

Manter protegido quem trata é a primeira regra para garantir que os profissionais de saúde conseguem dar resposta aos portugueses durante a pandemia. Mas em muitas unidades continua a não existir todo o material necessário e as equipas de centros de saúde e hospitais mais periféricos são as mais atingidas.

O Governo desdobra-se em encomendas que tardam a chegar quando ninguém pode esperar. Está a racionar-se o que vai havendo e a improvisar-se quando não há. Indústria e universidades têm sido uma mais-valia, fornecendo equipamentos adaptados ou produzidos para colmatar algumas faltas. Mas o maior medo é outro: ter profissionais para trabalhar. Os intensivistas alertam para a necessidade de começar já a treinar anestesistas e cardiologistas para a utilização de ventiladores.

