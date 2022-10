Covid-19. Quando a PSP carrega as compras das idosas

O esgar do agente Brito não deixa mentir. Os dois sacos de compras que Maria Carminda transportava em passo lento desde o supermercado eram demasiado pesados para uma mulher de 75 anos com problemas de coração e num braço. “Isto é demais para ser carregado por si.” O polícia dirigiu-se à idosa para saber se pertencia ao grupo de moradoras que usava qualquer tipo de pretexto para sair de casa. Ela barafustou um pouco. “Há três dias que não vinha à rua”, assegura. Depois, desfia as maleitas de que sofre e os problemas que lhe causa o estado de emergência nas tarefas mais triviais do dia a dia. A filha, que trabalha numa instituição de solidariedade social, está de quarentena e não pode ajudá-la como habitualmente. E o percurso algo íngreme na Rua da Rosa, em Lisboa, passou a ser feito sem companhia. “Vivo sozinha. Não tenho mais ninguém.”

