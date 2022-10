Covid-19. Ordem dos Médicos estuda fármaco não testado para conter vírus

Esta semana, no maior segredo, um grupo de peritos foi consultado pela Ordem dos Médicos (OM) sobre a possibilidade da utilização preventiva de hidroxicloroquina para conter a expansão da pandemia de covid-19 em Portugal. As reuniões ainda não terminaram e o assunto já chegou à Presidência da República, mas a decisão não está tomada devido à falta de ensaios clínicos e evidência científica.

A hidroxicloroquina é usada há quase seis décadas em doentes com artrite reumatoide e outras patologias autoimunes, mas pode ser determinante para conter a pandemia ao proteger pessoas com alto risco de infeção. Diminuindo o tempo de permanência do vírus no organismo, o fármaco retarda a propagação da doença e, desta forma, poderia funcionar como um substituto para uma vacina que ainda vai demorar mais de um ano a chegar ao terreno.

