Covid-19. Cientistas defendem que número de testes devia triplicar

O número de casos confirmados depende do número de testes que se realizam. Quantos mais testes forem feitos, maior a probabilidade de identificar pessoas infetadas. Quanto menos testes houver, maior o risco de se ver apenas parte da realidade. Até agora, Portugal testou cerca de 22 mil pessoas, metade das quais só nesta semana. Vários cientistas e médicos especialistas alertam para a necessidade de se fazerem muitos mais, numa altura em que, a par das medidas de contenção e distanciamento social, testar é a única forma de isolar os infetados, quebrar a transmissão e conhecer o panorama real de contágio no país.

“A realização de testes deve ser o mais abrangente possível nesta fase. E temos espaço para fazer, pelo menos, três vezes mais testes do que os realizados atualmente, o que representaria cerca de 10 a 15 mil testes diários”, defende Fausto Pinto, presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, que faz várias recomendações, como testes de rotina a profissionais de saúde e a sua realização em massa na população. “Alguns países usaram métodos rápidos, tipo drive-in, que permitiram detetar em massa muitos casos assintomáticos”, acrescenta o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

