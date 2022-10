Testemunhos. Aprender a viver com o vírus (e sem ele) dentro de casa

Primeiro fui eu, depois a minha filha. Chamo-me Rute Oliveira João, tenho 44 anos, vivo em Coruche e trabalho na indústria alimentar. Não vou dramatizar, porque a situação que vivemos já é suficientemente dramática. Mas também não posso dizer que é simples.

Começou a 8 de março com uma tosse seca e irritante. Mais nada. Mesmo assim, por descargo de consciência, decidi ligar para a linha SNS24. Fui logo atendida e o problema imediatamente identificado. Uma ambulância veio buscar-me a casa e levou-me para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Já fui de máscara, e a enfermeira que me acompanhou ia toda protegida. Não tinha febre e, no caminho, ia convencida de que o teste daria negativo. Não pertenço a qualquer grupo de risco, não deveria ser logo comigo que aquilo se iria passar. Mas foi. No dia seguinte chegou o resultado: positivo. Estava mesmo infetada.

