Quão perigoso é o vírus?

Qual é o risco de contrair o vírus por andar na rua, só pelo contacto com o ar?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus da Covid-19 não se transmite simplesmente pelo ar, mas especificamente através de gotículas virais que são exaladas por quem está infetado. O risco está em respirar as gotículas quando alguém infetado tosse ou espirra, em tocar numa superfície ou num objeto contaminado por essas gotículas e levar depois as mãos à cara. A OMS recomenda que se guarde uma distância de mais de um metro de outras pessoas e que se lave as mãos de forma cuidadosa (pelo menos 20 segundos) e frequente. O vírus não entra no corpo pela pele, mas sim pela boca, pelo nariz ou pelos olhos.

Até que ponto as superfícies de tudo o que está à nossa volta podem ser perigosas?

Os exemplos de que esse é um verdadeiro problema têm vindo a acumular-se. O “New York Times” relatou o caso de um templo budista em Hong Kong em que muitas das pessoas que o frequentavam ficaram doentes. As autoridades sanitárias recolheram amostras para análise e descobriram que as torneiras nas casas de banho e as capas dos livros religiosos estavam contaminadas com o novo coronavírus. Foi o suficiente para a propagação acontecer. Estudos anteriores, feitos com outros coronavírus, revelaram que as gotículas virais podem aguentar-se até nove dias em superfícies de metal, vidro ou plástico. E não importa se a superfície parece limpa ou suja. Convém, por isso, evitar levar as mãos à cara e lavá-las com frequência.

É possível ficar infetado mais do que uma vez?

Já surgiram casos de pessoas que foram consideradas infetadas, depois de terem sido dadas como curadas. O “Financial Times” escrevia esta quinta-feira que os especialistas estão ainda a tentar entender qual é o peso dessas reincidências, mas o mais provável é que o sistema imunológico de certos doentes não tenha sido capaz de destruir o vírus, apenas suprimindo-o ao ponto de não ser detetado em testes. Os sintomas, porém, acabaram por reaparecer.

Pode-se tomar ibuprofeno se surgirem sintomas?

Um porta-voz da OMS disse na terça-feira que, por cautela, em caso de automedicação para alívio dos sintomas, o melhor é tomar paracetamol e não ibuprofeno. Porém, no dia seguinte, veio clarificar que não desaconselhou o uso deste medicamento e que “não tem conhecimento de relatórios sobre efeitos negativos” relacionados com a Covid-19. Em Portugal, o Infarmed informa que não existem, atualmente, dados científicos que confirmem um agravamento da infeção com a administração de ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios não esteroides.