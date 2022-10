INEM Profissionais receberam máscaras de papel e duas toucas

Técnicos, enfermeiros e médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão sem os equipamentos de proteção individual necessários quando prestam assistência à população. Várias equipas em todo o país receberam apenas seis máscaras de papel e duas toucas. Em alguns hospitais estão já a surgir apelos para que as ambulâncias de emergência não saiam para prestar socorro aos doentes.

Ao Expresso, a direção do INEM confirma as dificuldades materiais e justifica-se com a rutura de stock. “Tem sido procurado insistentemente junto de inúmeros fornecedores a aquisição das máscaras cirúrgicas utilizadas habitualmente em emergência pré-hospitalar, mas encontram-se esgotadas, apenas tendo sido rececionadas as máscaras de papel.”

