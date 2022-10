Educação: Notas do 2º período devem ser as últimas

Ponto prévio: 107 países têm neste momento a totalidade das suas escolas encerradas e outros 12 apenas uma parte, fazendo com que um milhão de alunos esteja impedido de ir às aulas, de acordo com a UNESCO. Portugal é, desde segunda-feira, apenas mais um desta enorme lista. E, tal como em todos os outros, tenta-se, na medida do possível e limitado pelo recursos disponíveis, ensinar à distância.

O desafio é dos professores, dos estudantes e também de pais e mães, que se dividem nestes dias entre os e-mails para o trabalho e a videoconferência, as refeições diárias que é preciso cozinhar e o apoio às atividades escolares. Quando podem, e quem consegue. Num país muito desigual, os constrangimentos agora vividos deixam ainda mais visíveis as disparidades. Nem todas as famílias têm um PC e internet em casa, muito menos impressora, a banda larga não chega a todo o lado, o apoio familiar depende muito da educação que os pais tiveram. E nas escolas, com um dos corpos docentes mais envelhecidos da Europa, nem todos estão à vontade com chats, plataformas digitais e aulas virtuais.

