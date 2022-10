Covid-19. O que já sabemos e as dúvidas sobre o regresso das escolas

Quando irão reabrir as escolas?

Vai depender da evolução do surto em Portugal. António Costa já disse que a epidemia terá “um pico em meados de abril e só poderá ter um termo, no melhor dos cenários, em finais de maio”. Se a decisão for de reabrir só quando a situação estiver sob controlo, não sobrará muito tempo para aulas nas escolas. O calendário letivo em vigor determina o fim do 3º período entre 4 e 9 de junho para a maioria dos anos (a exceção é o 1º ciclo, que vai até 19). Na China, só agora, quase três meses depois do início do surto, começaram a reabrir algumas escolas. Na região de Macau a suspensão já vai em dois meses e continuará até maio para os mais novos.



Quando será decidido?

O Governo reavaliará a suspensão de atividades letivas a 9 de abril. Tudo indica que as escolas irão manter-se fechadas depois disso.



Se não houver aulas, pelo menos em número suficiente, como vão ser as notas?

Um dos cenários possível e que é admitido como o mais realista por vários diretores de escolas é assumir as notas do 2º período, que vão mesmo ser dadas agora, na Páscoa, como as notas finais. Ou seja, a ponderação será feita olhando já para todo o percurso do aluno até agora, pensando se está ou não em condições de transitar. Como não se sabe se haverá mais avaliações, é arriscado dar notas mais baixas no 2º período como um alerta para o aluno, prática às vezes usada pelos professores. Outra possibilidade é admitir, pelo menos em alguns anos de escolaridade, passagens administrativas. Em relação às provas de aferição, que não contam para a nota e que se iniciam em maio, o mais provável é não se realizarem.



E nos anos sujeitos a exame nacional?



Se a suspensão de aulas se estender até maio, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos Escolares, Filinto Lima, considera que no caso do 9º ano não haveria grandes problemas em não se fazerem exames este ano (estão marcados para 19 e 26 de junho), já que o seu impacto nas classificações finais é reduzido. Já nos 11º e 12º, as implicações são muito maiores, tanto nas notas como depois no acesso ao ensino superior. Mas também aqui há soluções que podem ser pensadas. À partida, as provas deste ano até já estão desenhadas pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), mas para um ano letivo normal. Se for determinado aulas de compensação para estudantes destes anos, as datas podem ser revistas. Ou pode assumir-se que só se realizam na 2ª fase (em finais de julho). Ou até mais tarde, em setembro. Em 1989, uma greve dos professores do ensino superior obrigou ao adiamento das provas específicas de acesso e os alunos só começaram as aulas nas universidades em janeiro do ano seguinte. Quanto ao conteúdo das provas, o ex-diretor do IAVE Hélder Sousa lembra que, caso os programas não sejam cumpridos, pode-se eliminar a classificação dos itens relativos a essa matéria.



O que diz o Ministério da Educação?

“Não está prevista qualquer alteração do calendário”, nem alterações nos planos curriculares, lê-se no documento com as medidas excecionais aprovadas pelo Governo esta semana. “Em função da evolução da situação, bem como do período de suspensão das atividades letivas presenciais, poderão ser definidas medidas de recuperação das aprendizagens”, acrescenta-se. Também foi decidido que as inscrições para os exames, que estão a decorrer, são feitas online.