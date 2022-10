Covid-19. O mercado negro das máscaras

À medida que a pandemia cresce, são cada vez mais frequentes as queixas dos profissionais de saúde sobre a falta de equipamentos de proteção. Mas muito deste material não está a ser direcionado para quem mais precisa porque há fornecedores de máscaras que aproveitam a procura desesperada para ganhar dinheiro fácil, vendendo-as no mercado negro a preços exorbitantes.

É o caso de um empresário de material médico a unidades de cuidados continuados. O fornecedor de Sintra admite que só vende as máscaras cirúrgicas que tem armazenadas a quem tem mais dinheiro para pagar.

“Os meus preços são especulativos, não vou esconder. São pacotes de 12 unidades e cada uma custa 8,75 euros.” Antes do surto, vendia-as por 65 cêntimos. “Não há material em lado nenhum. É um milagre conseguir encontrar. O telefone não pára de tocar e há quem me ofereça 12 euros por máscara. Estou de consciência tranquila. É assim que o mercado está”, explica ao Expresso, que o contactou por telefone após ter tido conhecimento de uma queixa contra o empresário.

