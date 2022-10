Covid-19. O dia a dia nos cuidados intensivos: "Tento transparecer calma. Não é fácil"

Os portugueses já perceberam que estamos a travar uma guerra não convencional em que o inimigo é invisível, e sabem que apesar dos alvos mais fáceis do SARS-CoV2 serem os idosos e os mais frágeis, morrem também pessoas jovens e saudáveis. Perceberam que as medidas de distanciamento social e de etiqueta respiratória, apesar de importantíssimas, nunca serão suficientes e que vamos precisar muito dos cuidados intensivos para tratar doentes muito graves. E é precisamente no epicentro dos cuidados intensivos do Hospital de São João que me encontro.

O meu dia a dia mudou. Saí da minha zona de conforto: a máscara embacia os meus óculos. Não é fácil. Tento ser persuasivo, sem perder o controlo. Tento transparecer calma quando atendo as chamadas dos meus familiares. Não é fácil. Tenho dormido pouco e ainda estamos no início.

