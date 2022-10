Os cartazes com o logótipo estão prontos, há certificações, o site está online, e não fosse a pandemia do novo coronavírus ter deixado o país em suspenso, o projeto Km0 Alentejo estaria por estes dias a arrancar em força, impulsionado pela presença de turistas e dos académicos esperados em Évora para congressos entretanto cancelados. Com as lojas identificadas com o símbolo Km0 a garantir a venda de produtos agroalimentares de origem local — e os primeiros 11 restaurantes aderentes a oferecer pelo menos uma opção de menu diário inteiramente confecionada com ingredientes produzidos num raio de 50 quilómetros.

O conceito Km0 foi criado em Itália pelo movimento Slow Food e existe em vários países, com projetos adaptados a cada realidade e diferentes distâncias admitidas. No Alentejo, a ideia partiu do MED — Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, que conta agora com outras sete entidades parceiras, incluindo a autarquia e o Turismo do Alentejo. Toda a cadeia estará certificada e as regras são claras: os produtos Km0 percorrem um máximo de 50 quilómetros, medidos em linha reta, desde o sítio onde foram produzidos e/ou transformados até ao local onde são vendidos ou consumidos, estando igualmente estabelecido que a transação não pode envolver mais do que um intermediário. Exceções, poucas: a carne, que não é penalizada pela viagem obrigatória do animal ao matadouro, ou o pão, cozido localmente com farinha do Alentejo.

Trata-se de um projeto de agroecologia em que se procura reduzir ao mínimo o uso de fitofármacos, bem como manter as técnicas tradicionais, mas “nem todos os produtos Km0 são biológicos”, esclarece Ana Rita Sanches, uma das investigadoras da equipa. “O objetivo é manter a paisagem de mosaico, as pequenas quintas, em redor da cidade. Reduzir a pegada ambiental dos alimentos, mas também estimular a produção local e promover a soberania alimentar, diminuir o grau de dependência externa. Ajudar os pequenos produtores a escoar a sua produção e a mantê-la, até que os novos venham substituí-los.” No Alentejo, “a idade média dos agricultores é de 66 anos, a mais alta da Europa. É urgente promover uma renovação geracional”, sublinha.

