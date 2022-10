Covid-19 obriga a adiamento da Conferência dos Oceanos

As “circunstâncias extraordinárias” ditadas pela pandemia de coronavírus levou Portugal e o Quénia, os dois coorganizadores do evento, a “iniciarem o processo para o adiamento da Conferência dos Oceanos”, apurou o Expresso junto de fonte próxima do Governo.

A maior conferência dedicada aos oceanos estava agendada para se realizar em Lisboa, entre 2 e 6 de junho. Agora, o adiamento terá de ser formalizado pela Organização das Nações Unidas e apontada nova data para a sua realização.Segundo a mesma fonte,”será iniciado esta semana em Nova Iorque, nos EUA, o procedimento de consultas com as Nações Unidas com vista a adiar a Conferência dos Oceanos”.

Uma nova data deverá ser adotada pela Assembleia Geral da ONU de acordo com a evolução da pandemia.