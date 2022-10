Governo promete máscaras para unidades de cuidados continuados

A Associação Nacional de Cuidados Continuados (ANCC) alertou o Governo da especulação de preços à volta da compra de máscaras para os profissionais daquelas instituições e a resposta foi imediata: os materiais de proteção serão alargados a estes estabelecimentos.

"Sr. Secretário de Estado, a Direção-Geral da Saúde exige, e bem, que as unidades de cuidados continuados usem máscara cirúrgica. Disponibilizámos para a rede nacional de cuidados continuados integrados e diretamente aos hospitais as poucas camas privadas que tínhamos. Precisamos urgentemente de máscaras e era importante que contassem connosco, tal como para os hospitais, na distribuição das máscaras que há no mercado e que dantes custavam um euro uma caixa de 50 e agora custam entre 30 e 120 euros".

Transmitida essa mensagem, pelo presidente da ANCC, José Bourdain, ao secretário de Estado da Saúde, António Sales - e a que o Expresso teve acesso - não tardou na resposta: "Sim, nós sabemos, vamos providenciar."