Viagens. Cancelar vai ficar mais fácil

A vaga inédita de cancelamentos turísticos que está a ocorrer em todo o território nacional devido à pandemia da Covid-19 está a obrigar o sector de viagens a adotar, num curto espaço de tempo, regras de exceção relativamente às condições de reembolso.

Por norma, se houvesse um cancelamento para um destino desaconselhado pelo Governo por razões de força maior, havia direito a reembolso. Mas para quaisquer outros destinos, não existindo um desaconselhamento oficial e o consumidor, ainda assim, optasse por cancelar a viagem por precaução, não tinha direito a ser ressarcido, assumindo-se que tomou a decisão por livre vontade.

Mas as regras estão todas a cair por terra tendo em conta a dimensão que o surto do coronavírus está a atingir, sobretudo desde que foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Os efeitos do vírus foram sentidos tardiamente em Portugal, onde o sector do turismo até estava a crescer em janeiro e fevereiro. Mas o cenário virou nos últimos dias, com os cancelamentos a cair em catadupa, sem haver ainda políticas claras a nível de reembolsos.

A TAP adotou esta semana “novas medidas de aumento da flexibilidade para alteração de datas e destinos das viagens”, tendo em conta “as circunstâncias excecionais que o mundo atravessa”. A companhia anunciou que no caso das viagens reservadas antes de 8 de março e com partida até 31 de maio passa a poder alterar-se a data — e até o destino — para um novo voo a realizar “até ao prazo alargado de 31 de dezembro”, sem pagamento extra.

Em relação a voos para Itália, a ANAC comunicou a suspensão total para todo o território italiano pelo período de 14 dias, a partir das 15h do dia 10 de março. Essa suspensão permite aos passageiros pedir o reembolso, quando a viagem estava prevista para esse período.

Quanto às viagens de finalistas, canceladas por decreto do Governo, a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) está a analisar as novas condições que irão vigorar no âmbito das 30 medidas do plano de contingência, com efeitos a partir de segunda-feira.

As agências estão neste momento com as vendas paralisadas, a lidar com cancelamentos que a cada dia disparam em flecha, vindos de turistas externos, internos ou de grupos organizados. Também os hotéis se deparam com um nível de cancelamentos nunca antes imaginado e a necessidade de reformular as respostas em matéria de condições de reembolso. As reservas para eventos cancelados foram pagas antecipadamente, e a norma é que são válidas por um ano. Mas a exceção passou a ser a regra. “Temos de nos preparar, porque as coisas vão continuar a piorar”, avisa Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).