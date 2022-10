Os portugueses são os que consomem mais vinho no mundo

Vinho. Assunto mais sacralizado não há. Com um bom vinho, médio, se tiver de ser, acompanha sempre bem uma muleta histórica que nos remeta para os lados do Cáucaso, às vinhas ancestrais da Geórgia, que remontam a uns longínquos seis mil anos a.C., passeando pela Arménia, onde foram descobertas as rudimentares prensas vínicas usadas há quatro mil anos a.C., deixando que o tanino do tempo evoluísse em complexidade, estrutura e até corpo pelo Gilgamesh, livro dos livros, em honra do homónimo rei sumério, onde pela primeira vez se inscreveram em placas de argila, em escrita cuneiforme, as primeiras referências literárias do vinho, há quase dois milénios a.C.. Podíamos falar da “Ilíada”, do Império Romano, da Bíblia, do Talmude, de Baco, das ordens monásticas, de ânforas, de barricas, de barris, dos mais variados escritos sagrados e profanos, técnicos, românticos, esotéricos, dos infinitos tratados sobre a vinha e sobre o vinho, de Borgonha, de Bordeaux, do marquês de Segur à senhora dona Antónia Adelaide Ferreira.

Que em Portugal se produzem vinhos de qualidade excecional já não constitui novidade. O mundo já se foi habituando que nesta pequena vírgula à borda do Atlântico se produzem os mais incríveis fenómenos, alguns deles devidamente registados na História do mundo, outros no “Guinness Book of Records”, abençoado pela cerveja que lhe dá o nome. Quanto mais não fosse por questões geográficas, Portugal pode não ser o maior produtor de vinho do planeta, mas é de longe o seu maior consumidor per capita. Nesta matéria, ninguém nos chega perto, nem mesmo os franceses, que, pelos vistos, têm mais fama do que proveito. Os portugueses não só alcançaram o trono dos maiores bebedores de vinho do mundo como ainda consolidaram o feito. Em certas províncias do interior há um velho automatismo de linguagem que persiste, explicando o fenómeno com alguma clareza. Sempre que alguém não percebe alguma coisa e naturalmente pergunta: “Como?” Há sempre alguém que lhe responde: “Sim, claro! Mas não quer beber qualquer coisa primeiro?” Há nisto um emaranhado histórico, cultural, antropológico. Parece uma mundividência de província mas não é.

