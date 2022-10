Maria João Valente Rosa: “A população portuguesa não está tão envelhecida quanto se diz”

O nível de envelhecimento de uma população é calculado da mesma forma desde sempre, mas as métricas atuais, defende Maria João Valente Rosa, estão a “desfocar a realidade” e devem ser atualizadas. No ensaio “Um Tempo sem Idades”, que estará nas livrarias na sexta-feira, a demógrafa propõe um novo medidor do envelhecimento e lembra que o problema não está na demografia, mas na forma como se olha para a idade de uma pessoa para determinar o seu interesse, o seu potencial e a sua capacidade de contribuição para a sociedade.

O que é um ‘tempo sem idades’?

É um tempo em que a idade deixa de ser um fator diferenciador das pessoas. Cada um de nós, na mesma idade, é diferente e a representação das idades hoje não equivale às mesmas idades no passado. Só que a sociedade se habituou a usar este rótulo para saber se alguém é interessante ou não.

