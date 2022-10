Espanha é o segundo maior destino de emigração

De ano para ano, o número global de portugueses a emigrar tem vindo a diminuir e essa tendência vê-se em países como o Reino Unido, França, Suíça, Alemanha ou Angola. Mas em Espanha tem acontecido precisamente o contrário: as entradas de portugueses estão a crescer há cinco anos. Em 2018, o país foi mesmo o segundo destino mais escolhido pelos emigrantes, com um total de quase 11 mil entradas de portugueses, ultrapassando as dez mil pela primeira vez na última década, segundo o relatório “Portuguese Emigration Factbook 2019”, publicado pelo Observatório da Emigração.

“Espanha era o primeiro país de emigração portuguesa até 2008, com uma diferença muito destacada em relação aos restantes. O crescimento que se registou entre 2000 e 2008 foi muito acelerado e deveu-se sobretudo à construção civil. Essa foi a mesma razão que depois justificou a queda acentuada da emigração no início da crise, tendo em conta o impacto muito forte que a bolha imobiliária teve em Espanha”, explica Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Emigração. “A construção civil deverá estar novamente a puxar este crescimento da emigração. Não há dados que o confirmem, mas sabemos que quando se deve a outros fluxos mais qualificados, como o dos enfermeiros no Reino Unido, isso torna-se muito visível.”

