Covid-19. O que é um contacto próximo?

DISTANCIA INTERPESSOAL

A distância a que se pode transmitir o vírus é cerca de dois metros, principalmente se for de forma continuada. Daí que seja esse o espaço interpessoal mínimo a manter em espaços partilhados

CARRO

Se um dos passageiros de um automóvel estiver infetado com a Covid-19, todos os ocupantes estão expostos ao novo coronavírus

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.