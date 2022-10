Gerês, paraíso às portas do inferno

Quando, em 1904, o regente agrícola Tude Martins de Sousa chegou à Caldas do Gerês e dirigiu a construção da estrada para a Pedra Bela, disse: “Isto merecia um parque nacional.” Muitos outros o disseram, mas será preciso esperar pela Lei nº 9/70, de 19 de junho, para haver política de proteção da natureza. Em maio de 1971 era criado o Parque Nacio­nal da Peneda-Gerês, com 70 mil hectares do planalto de Castro Laboreiro ao da Mourela (Montalegre), tendo pelo meio as serras Amarela, Peneda, Soajo e Gerês ou rios como o Lima e o Cávado.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.