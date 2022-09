Covid-19. Escola fechada, crianças em casa. E agora?

A partir de segunda-feira e pelo menos até 13 de abril, a rotina de grande parte dos portugueses está virada do avesso. Sem escola ou creche onde deixar os filhos de manhã, há que garantir a ocupação das crianças durante todo o dia. E nem todas as opções podem ou devem estar em cima da mesa. As orientações são para todos: limitar o convívio social, evitar aglomerados de pessoas, cumprir todas as regras de higiene recomendadas. Este é um breve guia com sugestões, conselhos e respostas para pais, num país que tenta atrasar ao máximo a propagação do novo vírus que continua a espalhar-se pelo mundo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.