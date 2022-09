“Alegria contida” mora no ‘Prédio Coutinho’

Um prédio, 105 frações, duas torres, um casal de falcões que nidificou no topo de 12 andares, uma batalha legal de 20 anos e uma dezena de proprietá­rios que se recusa a entregar as chaves de 11 apartamentos. Assim pode começar por ser contada, através de números, a longa história do Edifício Jardim, mais conhecido em Viana do Castelo por ‘Prédio Coutinho’, cujo processo de demolição está previsto desde 2000, ao abrigo do programa Polis.

A 12 de junho de 2017, explica ao Expresso a sociedade VianaPolis, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga decidiu “totalmente improcedente” a ação apresentada pelos expropriados que requeria a nulidade da declaração de utilidade pública do imóvel, publicada em “Diário da República” em 2005, e que os obrigava a abandonar os apartamentos. No passado mês de fevereiro, mais de dois anos depois da última ordem de despejo e 20 desde a primeira decisão de destruição do Coutinho, um acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte ordenou que todo o processo regressasse à primeira instância, por entender que a sentença foi proferida sem que tivesse sido produzida a “prova testemunhal indicada”.

