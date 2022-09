Estas são as 20 melhores séries de 2020 para ver em streaming

É impossível ver tudo. Todos os dias saem novas séries nas várias plataformas de streaming disponíveis em Portugal e foram várias as histórias interessantes que chegaram à televisão nos últimos meses. Esta é uma seleção do Expresso de 20 títulos recentes para ver em tempos de contenção, com temporadas completas das produções do momento.

MESSIAH

De Michael Petroni

Com Mehdi Dehbi, Michelle Monaghan, Tomer Sisley, John Ortiz

Netflix, m streaming

(Temporada 1)

À partida o tema parece ser a religião, ou não estivesse em causa a história de um homem do Médio Oriente que se diz ser responsável por um conjunto de eventos inexplicáveis (autênticos milagres). Mas não será essa a principal temática de “Messiah”. Nem poderia ser, numa altura em que a aposta dos principais canais e serviços de streaming vai para séries que cruzem várias temáticas e consigam provocar discussão em sociedade. “É um thriller político de grande alcance”, defende o showrunner em declarações enviadas ao Expresso sobre a série. “É um enredo muito rápido, uma narrativa de ritmo acelerado que se estende por todo o mundo.”

A premissa era explorar a ideia das crenças e dos sistemas de crenças. “De onde vêm dentro de nós e o que acontece quando esses mesmos sistemas são desafiados? O que acontece quando se confirmam? E o que acontece quando isso não acontece? O que é que faz connosco e o que causa em nós?” São muitas as questões em aberto no início da trama, mas são vários os pontos da história em que o balanço é feito através das personagens. O objetivo é que o próprio telespectador se confronte com as mesma perguntas, à medida que conhece vários pontos de vista. Só há um que nunca é divulgado: o do próprio. “Cada personagem é desafiada até ao final da temporada, com a de al-Masih como catalisador. Ele tem que ser um enigma e deve permanecer um enigma.”

Drácula

De Mark Gatiss e Steven Moffat

Com Claes Bang, Dolly Wells, John Heffernan, Joanna Scanlan

Netflix, em streaming

(Temporada 1)

Os responsáveis pela série “Sherlock” têm um novo projeto televisivo. Chama-se “Drácula” e tem o dinamarquês Claes Bang como protagonista. A minissérie de três episódios, coproduzida pela BBC, está em streaming na Netflix.

Élite

De Darío Madrona e Carlos Montero

Com Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Álvaro Rico

(Temporada 3)

A série juvenil espanhola acabou de ganhar novos capítulos. Depois de um novo homicídio, segue-se a investigação. “Os estudantes olham para o futuro, atormentados pelo passado”, lê-se no texto de apresentação.



Manifest

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 2)

A história de um grupo de passageiros de um avião que reaparece após cinco anos tem novos episódios.

Amazing Stories

De Steven Spielberg

Com Kimberly W Sandefur, Leander Suleiman, James Healy Jr.

Apple TV+, em streaming

(Temporada 1)

As “Amazing Stories” de Steven Spielberg estrearam-se há 35 anos e foram um sucesso no pequeno ecrã. Agora estão de regresso, com novas histórias.

courtesy of netflix

I Am Not Ok With This

Netflix

Em streaming

(Temporada 1)

O realizador de “The End of the F***ing World” e os produtores de “Stranger Things” contam a história de uma adolescente com superpoderes.

The Outsider

De Stephen King

Com Ben Mendelsohn, Jason Bateman, Cynthia Erivo

HBO Portugal, em streaming

(Temporada 1)

“The Outsider” é a mais recente série de televisão criada a partir de um livro de Stephen King. O drama de 10 episódios já está disponível em streaming na HBO Portugal.

FOSSE/VERDON

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 1)

Michelle Williams venceu o Globo de Ouro com a série biográfica sobre a relação entre a bailarina Gwen Verdon e o cineasta Bob Fosse.

O CAIS

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 2)

Série do criador de “La Casa de Papel”, mostra duas mulheres a lidar com a vida dupla do amor de ambas.

Giri/Haji

De Joe Barton

Com Takehiro Hira, Sophia Brown, Charlie Creed-Miles, Jamie Draven

Netflix, em streaming

(Temporada 1)

“Giri/Haji” é o primeiro thriller televisivo internacional passado entre Londres e Tóquio. Estreado na BBC, está agora disponível em streaming na Netflix

MIRACLE WORKERS

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 2)

Daniel Radcliffe protagoniza a comédia onde o céu é o local de trabalho. Agora na Idade Média.

Little America

De Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon

Com Conphidance, Jearnest Corchado, Kemiyondo Coutinho

Apple TV +, em streaming

(Temporada 1)

O Apple TV + decidiu apostar em “Little America”. A série antológica, sobre imigrantes nos Estados Unidos, está disponível em streaming e já se tornou um sucesso.

The Stranger

De Harlan Coben

Com Richard Armitage, Shaun Dooley, Siobhan Finneran, Jacob Dudman

Netflix, em streaming

(Temporada 1)

A britânica “The Stranger” é a viciante série de mistério do momento e conta com Richard Armitage como protagonista. A nova história de Harlan Coben conta-se em oito episódios e já está disponível em streaming na Netflix.

McMILLIONS

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 1)

Série sobre o homem que manipulou o “Monopólio” da McDonald’s e roubou milhões de dólares.

christos kalohoridis

Locke & Key

Netflix

Em streaming

(Temporada 1)

Adaptação da BD de Joe Hill e Gabriel Rodriguez, segue três irmãos órfãos numa casa repleta de chaves.

Zero Zero Zero

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 1)

Passada em três continentes e seis países, a série mostra a jornada de um carregamento de cocaína desde que um cartel italiano decide comprá-lo até à entrega da droga.

HIGH MAINTENANCE

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 4)

Série de comédia protagonizada por Ben Sinclair, no papel de Guy, ganha novos capítulos.

Ragnarok

Netflix

Em streaming

(Temporada 1)

Nova série norueguesa sobre mitologia nórdica conta com assinatura de Adam Price, criador de “Borgen”.

Feud: Bette and Joan

HBO Portugal

Em streaming

(Temporada 1)

Série sobre a rivalidade entre Joan Crawford e Bette Davis, retrato de Hollywood nos anos 60.

Queen Sono

De Kagiso Lediga

Com Pearl Thusi, Vuyo Dabula, Loyiso Madinga, Kate Liquorish

Netflix, em streaming

(Temporada 1)

“Queen Sono” marca a entrada da Netflix na produção africana. É uma série de espionagem criada na África do Sul que também tem passagens por Zanzibar, Harare ou Nairobi