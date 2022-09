Aeroporto do Montijo: Fundadores da Quercus demarcam-se

Na sequência das declarações do ex-presidente da Quercus admitindo como solução possível o aeroporto do Montijo, os fundadores daquela associação ambientalista reuniram-se em Braga e emitiram um comunicado demarcando-se da actual orientação e intitulado “não foi para isto que fundámos a Quercus”. Em finais do ano passado Paulo do Carmo tinha-se referido ao parecer favorável condicionado dado pela Agência Portuguesa do Ambiente ao projectado aeroporto como algo que poderia, apesar de tudo, ser positivo.

Os fundadores da Quercus, em comunicado enviado à redação do Expresso, manifestam-se indignados “com o rumo, o desnorte e a atitude de subserviência ao poder económico e ao Governo, patenteado pelos mais recentes dirigentes”. Consideram intolerável “a posição assumida pelo então presidente da associação que defendeu a construção do eventual novo aeroporto do Montijo, enorme atentado ambiental, com o argumento de que as centenas de milhares de aves do estuário do Tejo se habituariam ao novo e mais intenso tráfego de aeronaves”.

Eucaliptos de Valpaços

Dizendo acreditar que a maioria dos membros e sócios da Quercus seja “devotada à causa ambiental” os signatários apelam para que “consigam imprimir à Quercus uma dinâmica combativa, afastada do poder económico e político e que dê um contributo relevante à luta pela defesa do Planeta que todos travamos neste momento”. Diversas associações ambientalistas, nomeadamente Liga para a Proteção da Natureza, Geota, Fapas ou Zero têm criticado o processo de licenciamento do aeroporto agora posto em causa pelo parecer negativo de uma série de autarquias.

A Quercus foi fundada em Braga em agosto de 1984 por sete ambientalistas: Angelina Ferreira, Emília Araújo, Fernando Luzbelo Guimarães, Maria de Lourdes Santarém, Miguel Pimenta e Serafim Riem (para além de Francisco Campinho, hoje indisponível por razões de saúde). Uma das primeiras ações em que ganhou projeção foi no apoio à luta dos agricultores de Lila (Valpaços) contra a plantação de eucaliptos levada a cabo por uma empresa de celulose e que foi boicotada em março de 1989 após confrontos com a GNR.