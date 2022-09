Número de suicídios nas polícias portuguesas é dos mais elevados na Europa

A taxa de suicídio entre os elementos das forças de segurança portuguesas é das mais elevadas da Europa, aponta um estudo ontem apresentado em Gaia, no Congresso da Eurocop – confederação de sindicatos de políticas de 27 países europeus. Desde 2000, 149 polícias puseram termo à vida, revela o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira.

“Infelizmente, em Portugal, estamos na primeira linha da Europa em suicídios. Abaixo de nós estão as polícias francesas e espanholas”, explicou Miguel Rodrigues, dirigente do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) e autor do estudo, ao “JN”.

O chefe da PSP analisou, em particular, os últimos 110 casos de suicídios na PSP e na GNR. A maioria das vítimas são do sexo masculino, com idades entre os 38 e 40 anos, e puseram termo à vida com a arma de serviço.

O mesmo estudo também apurou que de 2017 para 2018 o número de agressões a elementos das forças de segurança quintuplicou: de 216 para 1019 casos.