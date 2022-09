Covid-19. Medidas restritivas “já e de forma efetiva”: Conselho de Escolas Médicas Portuguesas envia carta aberta a António Costa

-O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas enviou uma carta aberta a António Costa a pedir “medidas restritivas” no combate ao coronavírus, justificando-o com “os bons resultados” por medidas semelhantes na China, Macau e Coreia do Sul.

“Gostaríamos que [António Costa] implemente já e de forma efetiva as práticas restritivas que tão bons resultados deram em contextos adversos como os da China, Macau e Coreia do Sul”, pode ler-se no documento.

“A pandemia por Covid-19 já tem implicações humanas, económicas e para os serviços de saúde, cuja magnitude irá certamente aumentar de forma exponencial”, assim começa a carta aberta do conselho, que assinala que a “evidência científica” do que se tem observado nos outros países afetados favorece “a adoção de medidas restritivas o mais precocemente possível”.

O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas questiona ainda o papel do Conselho Nacional de Saúde Pública, por remeter as decisões para as Autoridades de Saúde, “indo contra a melhor evidência científica”, sem propor medidas restritivas. “Neste sentido, compete-nos manifestar a nossa preocupação relativamente à capacidade técnica de o Conselho Nacional de Saúde Pública lidar com esse problema”, pode ler-se no documento.

E finaliza: “Revela-se ainda fundamental termos noção que, dado o longo período de incubação da doença, o número de casos detetados hoje reflete a situação de há semanas atrás. De igual modo, as medidas que tomarmos hoje não terão impacto no imediato, pelo que urge que se passe a atua preventivamente ao invés de apenas o fazermos reativamente”.