Hospital “de referência” para Covid-19, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa não recebeu formação

É um dos dez hospitais “de referência” anunciados recentemente pela Direção-Geral da Saúde como estando prontos para entrar em ação na resposta à crise provocado pelo novo coronavírus, mas, no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), a iminência da chegada de doentes com esta infeção, num quadro de maior gravidade, foi recebida com grande “apreensão” pelo corpo clínico.

“Ninguém recebeu formação sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual” e “a urgência não está preparada”, adiantou ao Expresso uma fonte médica, sublinhando tratar-se de uma unidade com taxas diárias de ocupação na ordem dos 150%, já que serve 550 mil habitantes.

Depois de há cerca de uma semana o CHTS ter estado na calha para assegurar a resposta à epidemia e de ter havido posteriormente um recuo, o corpo clínico diz ter recebido com surpresa esta segunda-feira um email em que são apresentados os fluxogramas delineando dois possíveis cenários de intervenção. Neste espaço de tempo, “nada foi feito”, garante a mesma fonte, que lembra ainda dois factos: “O serviço de urgência está sem diretor há cerca de dois meses, depois de o anterior ter renunciado ao cargo e não ter sido substituído; e estamos a falar de um centro hospitalar com apenas dois infecciologistas, sendo que um deles está fora todo o mês de março”, por ter sido autorizado a frequentar uma formação no exterior.

De acordo com o plano apresentado, o CHTS tem agora de esvaziar “o mais depressa possível” uma das quatro enfermarias existentes no hospital Padre Américo, em Penafiel (o principal deste Centro Hospitalar, que integra também o hospital de Amarante), daí retirando os doentes atualmente internados, para que este espaço com 24 camas, mais dois quartos individuais, fique alocado aos casos de Covid-19.

A preocupação manifestada ao Expresso é maior, por até agora não terem sido respondidas as questões que, num email partilhado pelos vários médicos, foram dirigidas à diretora clínica do CHTS, nomeadamente sobre a previsão de quando vão entrar em vigor as medidas propostas; se estão previstos simulacros entre os coordenadores da Medicina Interna; e se os médicos podem exercer a sua atividade clínica noutras instituições.

O Tâmega e Sousa não é a primeira unidade preocupada com a alegada falta de condições e de preparação para lidar com um cenário de crise. Ao Expresso, um pneumologista de outro hospital anunciado como “de referência” manifestou iguais receios. “Fiquei a saber pela comunicação social que o hospital onde trabalho é de referência para a crise sanitária Covid-19. Nesse dia, na minha enfermaria, entre outras coisas, faltavam dispositivos básicos de proteção entre camas solicitados há meses. Os profissionais não sabem o que fazer”, disse o médico na sexta-feira.