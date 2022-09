Estado de saúde do escritor Luis Sepúlveda “continua a inspirar cuidados e preocupação”, diz Porto Editora

O Grupo Porto Editora anunciou a suspensão de todas as iniciativas públicas até ao final de março, incluindo o lançamento de livros, sessões de poesia e visitas de escritores a escolas. O campeonato nacional da literacia que a editora organiza anualmente, o Literacia 3Di, também será temporariamente suspenso.

Em comunicado enviado às redações, o grupo editorial justifica a decisão invocando as diretrizes da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares enviadas aos estabelecimentos de ensino relativamente à atuação perante o covid-19 e as orientações divulgadas pelas autoridades “com o objetivo de haver um esforço coletivo para conter o contágio”. Além disso, o grupo editorial diz ter recebido “dezenas de contactos por parte de escolas, professores, pais e leitores de todo o país”, o que também terá contribuído para avançar com a medida.

No caso, em concreto, do campeonato nacional de literacia, a decisão teve que ver com o facto de as provas que iriam realizar-se entretanto “mobilizarem deslocações e encontros de alunos do 5.º ao 8.º ano de escolaridade e de se realizarem maioritariamente em pólos universitários”, pretendendo-se, assim, “proteger a saúde de todos os envolvidos e em linha com as decisões de universidades, escolas e encarregados de educação”.

As visitas de escritores a escolas também foram “canceladas ou adiadas”, não havendo ainda uma data para a sua realização, do mesmo modo que também não se quando será retomado exatamente o ciclo de conversas com escritores organizado pelo grupo editorial (está em aberto a possibilidade de se retomar em abril), nem indicação de quando serão realizados as apresentações e lançamentos de livros entretanto cancelados. Todas as medidas “entram em vigor de imediato e serão reavaliadas à luz das instruções e orientações das entidades públicas responsáveis”, lê-se ainda no comunicado.

Estado de saúde de Luis Sepúlveda “continua a inspirar cuidados e preocupação”

A nota informa ainda sobre o estado de saúde do escritor chileno radicado em Espanha Luis Sepúlveda, infetado com covid-19. “Infelizmente, o estado de saúde do nosso escritor Luis Sepúlveda continua a inspirar cuidados e preocupação”, refere a editora, garantindo que “continuará a acompanhar” a situação “com especial atenção, desejando-se que, em breve, possa haver boas notícias”.

Os primeiros sintomas de infeção manifestaram-se dias depois de o escritor ter estado num festival literário na Póvoa de Varzim e, portanto, todas as pessoas com quem conviveu fizeram quarentena, tendo entretanto regressado ao trabalho. “Após o período de quarentena definido de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, os trabalhadores que se encontravam em isolamento domiciliário já regressaram ao trabalho, sendo de saudar o facto de todos eles se encontrarem bem de saúde”, refere ainda a editora.