Agressões na Amadora. Agente da PSP constituído arguido

Carlos Canha, o agente da PSP que deteve Cláudia Simões, numa paragem de autocarros na Amadora, foi constituído arguido, avança o Público.

A informação foi confirmada ao Expresso pelo gabinete da Procuradoria-Geral da República. "Confirma-se a constituição como arguido. O inquérito encontra-se em investigação, tem dois arguidos constituídos e encontra-se sujeito a segredo de justiça". De acordo com o diário, o agente da PSP foi indiciado por ofensas à integridade física qualificada.

A mulher de 42 anos, que também é arguida, acusou o agente de agredi-la na noite de 19 de janeiro, depois de um incidente num autocarro sobre a falta do título de transporte da filha.

Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu naquela noite, mas há um momento que continua particularmente ensombrado e que tem que ver com a entrada de Cláudia Simões, portuguesa e angolana, no carro da polícia para ser transportada para a esquadra do Casal de São Brás, na Amadora, já depois de ter sido algemada e imobilizada junto à paragem de autocarros na Rua Elias Garcia, naquela zona.

Cláudia Simões contou ao Expresso, em janeiro, ter pedido para não partilhar o mesmo veículo que o agente da polícia que acusa de a ter agredido. Um pedido que ninguém terá dado ouvidos. “Também perguntei para que esquadra íamos e para ligar à minha família, mas nenhum dos três polícias que estavam no carro respondeu”.

Quanto a Carlos Canha está integrado na esquadra do Casal de São Brás. O agente da PSP já pertenceu ao Corpo de Segurança Pessoal, uma das unidades de elite da PSP, com treino e formação especializada.

Em 2009, o serviço prestado pelo agente foi motivo de louvor duas vezes: o primeiro assinado a 19 de outubro desse ano pelo então ministro da Administração Interna, Rui Pereira; o segundo, quatro dias depois pelo ministro da Justiça, Alberto Costa. Em ambos os documentos são-lhe elogiadas as mesmas qualidades: “a lealdade, o zelo, o aprumo, a discrição e a total disponibilidade de que deu provas”.