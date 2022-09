SNS. Mais de 700 mil portugueses pediram consultas pelo regime livre de acesso desde 2016

Desde que o regime de livre acesso no Serviço Nacional de Saúde (SNS) entrou em vigor, mais de 700 mil portugueses preferiram ter uma consulta num hospital diferente do da sua área de residência, revela o “Público” esta segunda-feira.

Os centros hospitalares de Lisboa e do Porto são os mais procurados. As consultas de especialidade mais pretendidas são oftalmologia, ortopedia e dermatologia - que são também das que apresentam maiores tempos de espera.

O regime de livre acesso e circulação entrou em vigor a 1 de junho de 2016. Desde então, 711.264 pessoas pediram uma primeira consulta de especialidade num hospital do SNS que não o da sua rede de referenciação.

De acordo com dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), os tempos de espera são uma das principais justificações para que os utentes do SNS peçam uma consulta num hospital fora da sua área de residência.

Outras motivações são a “reputação do hospital e da equipa clínica” da área médica a que precisam de recorrer, bem como outras “preferências individuais”, como experiências anteriores e a proximidade a familiares ou amigos, revela o jornal.