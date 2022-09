Portugal tem agora 39 infetados

O número de casos de coronavírus em Portugal subiu para 39, confirmou esta tarde o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. São mais nove casos do que ao início da manhã desta segunda-feira, quando foi feita a última atualização.

Os novos casos estão na região Norte, a mais afetada até agora (sete) e em Lisboa (dois). Há ainda 339 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais.

A evolução do surto em Portugal levou as autoridades a ativar hospitais de segunda linha. São agora 10 a receber doentes infetados com o Covid-19: o de São João e Santo António no Porto, o Curry Cabral, Dona Estefânia e Santa Maria em Lisboa, o Hospital de Braga, o Pedro Hispano em Matosinhos, o Hospital da Guarda, o Hospital Pediátrico de Coimbra e o Centro Universitário de Coimbra.

António Sales, afirmou na conferência de imprensa de há pouco, que se o surto continuar a evoluir, pode dar-se o caso de todos os hospitais receberem doentes infetados. O responsável disse ainda que as medidas que estão a ser tomadas “não são arbitrárias” e estão “susceptíveis de reavaliação”.

“É importante que os portugueses continuem a confiar e a seguir as recomendações das autoridades de saúde”, pediu Sales, antes de deixar elogios aos portugueses e aos “profissionais incansáveis” que têm combatido a epidemia.

Este “é um desígnio de todos. Proteger a nossa saúde coletiva é uma responsabilidade que começa em cada um”, concluiu o governante.